Expo Show 2025: Club Itson presenta tecnología y servicios para eventos memorables

El Club Itson abrió sus puertas para recibir a la Expo Show, dirigida a todas las personas que están próximas a celebrar eventos maravillosos en sus vidas.

Como novedad de este año, se presentó el servicio de pantallas de proyección, que permite a todos los invitados disfrutar de manera clara y completa de fotos, videos y presentaciones especiales.

Además de mejorar la visibilidad, este ofrecimiento aporta un toque moderno y dinámico, haciendo que cada momento se viva de forma más interactiva y personalizada, reflejando la esencia de cada evento.

UN ESCENARIO PARA MOMENTOS INOLVIDABLES

El evento comenzó con la presentación de un pequeño graduado, seguido por la entrada de una quinceañera, demostrando que el Club Itson es el lugar perfecto para vivir la magia de fechas tan especiales.

No faltó el romántico recorrido y vals de una pareja de novios, quienes mostraron cómo una boda de ensueño puede hacerse realidad en este recinto.

El evento fue conducido por Maelvy Favela y Natalia Ulloa, mientras que Omar Limón, jefe de promoción financiera del Instituto Tecnológico de Sonora, estuvo destacando todos los eventos sociales que se pueden realizar en el club Itson.

"Aquí se puede hacer realidad cualquier celebración, desde graduaciones, bautizos, quinceañeras, fiestas de cumpleaños, hasta bodas, con espacios que se adaptan a la cantidad de invitados y cada detalle pensado para que sea inolvidable", resaltó Omar Limón.

Para dar un toque especial a la celebración, los asistentes disfrutaron de una demostración de DJ y del grupo Versátil, que interpretó las melodías más movidas y de moda, llenando el ambiente de energía y alegría.

La jornada concluyó con una exquisita cena en tres tiempos, donde los presentes pudieron compartir momentos de convivencia y celebración, reafirmando al Club Itson como el lugar donde cada evento se transforma en un recuerdo imborrable.