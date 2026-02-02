María Hurtado se corona en Teen Universe Sonora 2026

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Entre destellos, aplausos interminables y una atmósfera cargada de emoción, María Hurtado, orgullosamente originaria de Ciudad Obregón, se alzó como la gran ganadora de Teen Universe Sonora, recibiendo la corona que la convierte en la representante oficial del estado en el certamen nacional 2026.

Su seguridad en pasarela, su carisma y su presencia escénica marcaron una noche que quedará en la memoria del público.

La magia continuó con el anuncio de las demás ganadoras, quienes también vivieron su instante de triunfo bajo los reflectores.

Camila Rojas, de Navojoa, fue electa como representante de Sonora en el certamen Riviera Maya, destacando por su elegancia y porte; Jana Morales, de Nogales, conquistó corazones para coronarse como Miss Petite.

La ovación continuó mientras que, entre sonrisas, emoción y miradas de orgullo, María José Ibarra, de Navojoa, fue anunciada como la nueva Miss Pre Teen, reflejando la ilusión y el futuro del certamen.

UNA NOCHE BRILLANTE

La gran coronación se llevó a cabo en el Hotel Holiday Inn de Ciudad Obregón, recinto que se transformó en una pasarela de glamour, sueños y aspiraciones.

Con este evento, la ciudad se consolida como un importante punto de encuentro para certámenes de proyección estatal, recibiendo a participantes de Cajeme, Navojoa y Nogales, quienes portaron con orgullo la identidad de sus comunidades.

El jurado, integrado por Ismael Leyva, director estatal de Teen Universe; Nubia Flores, presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Ciudad Obregón; Nicole Ontiveros, ex reina de belleza, entre otras personalidades.

No sólo se evaluó la belleza, sino también la actitud, el carisma y los mensajes de empoderamiento femenino que cada participante compartió sobre el escenario. El certamen contó con el sólido respaldo de la OCV de Ciudad Obregón, reafirmando su compromiso con la proyección cultural y turística de la región.

Durante la velada, las participantes de las categorías Pre Teen, Petite y Teen Universe desfilaron con elegantes vestidos que resaltaron su estilo y personalidad, mientras números musicales envolvieron al público en una atmósfera de celebración y sofisticación.

UNA PLATAFORMA DE SUEÑOS

La conducción del evento estuvo a cargo de Luisa Quijano, ex reina de belleza y representante de Sonora en certámenes nacionales, quien aportó calidez, profesionalismo y emotividad a cada uno de los momentos más esperados de la noche.

Al finalizar, entre abrazos, flashes y palabras de agradecimiento, organizadores, participantes y nuevas reinas reconocieron el apoyo y las facilidades brindadas por el municipio de Cajeme, que hicieron posible la realización del certamen en Ciudad Obregón.

Con esta edición, Teen Universe Sonora reafirma su esencia como una plataforma de formación integral y proyección estatal, impulsando a jóvenes talentos que hoy comienzan a escribir su historia para representar con orgullo a Sonora en escenarios nacionales.