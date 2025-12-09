Gran celebración en Diario del Yaqui: Posada navideña llena de música y reconocimientos

El espíritu navideño se hizo presente durante la tradicional posada del Diario del Yaqui, realizada en el Centro de Eventos Arcángeles, donde se reunió el equipo que día a día sostiene el funcionamiento del periódico con mayor tradición y alcance en el sur de Sonora.

La animación musical fue uno de los grandes aciertos de la noche. Javy Barrera y sus Reales del Rancho fueron los encargados de abrir el escenario, interpretando clásicos norteños y corridos ligeros que de inmediato pusieron a moverse a los asistentes. Su estilo fresco y carisma lograron conectar con el público.

Más adelante, Grupo Los Reyes del Desierto tomó el relevo con una presentación llena de energía, ritmos bailables y canciones que actualmente dominan las playlists regionales.

Su interpretación de temas como "La Farsante", "El Muchacho Alegre" y "La Casita" provocó ovaciones y mantuvo la pista llena prácticamente toda la noche. Los músicos interactuaron constantemente con el público, dedicando canciones y motivando a los equipos de trabajo a pasar al centro a bailar.

UN MENSAJE DE ESPERANZA

El momento cumbre llegó cuando Sandra Carillo, directora comercial del Diario del Yaqui, tomó el micrófono para dirigir unas palabras en representación de Hugo Camou Rodríguez, presidente de ISA Corporativo, y Raúl Camou, director general.

"Hoy celebramos más que una posada; celebramos un año de compromiso, profesionalismo y entrega" expresó.

"Que esta Navidad llene sus hogares de paz, cariño y esperanza, y que el próximo año vengan nuevos logros para todos", agregó.

Sus palabras generaron un ambiente reflexivo y emotivo, destacando la importancia del personal en el desarrollo del medio informativo y el orgullo institucional que representa formar parte del Diario del Yaqui.

La emoción continuó con la rifa de regalos, una de las actividades más esperadas por todos los asistentes. Entre aplausos, risas y gritos de emoción, los ganadores pasaban al frente a recibir su premio, mientras sus compañeros celebraban junto a ellos.

Posteriormente, se sirvió una cena especial que permitió a los colaboradores compartir la mesa en un emotivo.

La música continuó hasta avanzada la noche, dando espacio a grupos de compañeros que aprovecharon para bailar, tomarse fotografías y reforzar los lazos que hacen del Diario del Yaqui una institución sólida y cercana.