Destacan a la Doctora Nancy Vanessa Camacho Rivera en el Día del Administrador 2025

La Ceremonia Conmemorativa del Día del Administrador 2025, organizada por el Colegio Nacional de Licenciados en Administración capítulo Ciudad Obregón (Conla Obregón), tuvo como protagonista a la Doctora Nancy Vanessa Camacho Rivera, distinguida como Administradora del Año 2025.

En su honor se presentó un video que destacó su trayectoria, la profundidad de su legado y su impacto en el ámbito empresarial y académico.

La homenajeada dirigió un mensaje lleno de gratitud y reflexión, reafirmando el papel del administrador como agente de transformación estratégica en un entorno global cambiante.

REAFIRMAN LA IMPORTANCIA DEL ASMINISTRADOR

El presidium estuvo encabezado por Jorge Ortega Arriola, presidente de Conla Obregón; Oscar Ariel Campos Manríquez, vicepresidente: Miguel Armenta, tesorero y Diego Jonás Hernández Higuera, secretario.

En su mensaje de bienvenida, subrayaron que esta celebración representa una oportunidad para exaltar la labor de los administradores, cuya función es esencial en la eficiencia, sostenibilidad y competitividad de las organizaciones públicas y privadas.

Además, reiteraron la misión del organismo de elevar el nivel académico, fomentar la capacitación continua y fortalecer la colegiación como base del crecimiento profesional.

RECONOCIMIENTO A COLABORADORES

La ceremonia contó con la presencia de destacadas personalidades, entre ellas la Dra. María Eugenia García Ruiz, presidenta estatal del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias en Sonora; el Dr. Sergio Camacho Larios, Pediatra Homenajeado 2025; y la Dra. Ernestina Briceño Ramírez, presidenta del Colegio Dental de Ciudad Obregón.

Asimismo, se presentó un mensaje de la presidenta nacional de la Federación de Licenciados en Administración, Doctora Patricia Patrón Cota, quien felicitó a la galardonada y resaltó la importancia de la profesión.

Un momento especial fue la entrega de reconocimientos a los expositores que durante 2025 compartieron sus conocimientos en conferencias y foros: Carmen Yazmín Acosta, Gabriela Preciado Maldonado, Jorge Dante Rodríguez Cervantes y Marco Alberto Núñez Ramírez.

También se reconoció a Beatriz Alicia Leyva Osuna por su destacada labor en la Secretaría de Administración Científica, impulsando estudios y proyectos de valor para la comunidad empresarial y académica.

Conla Obregón agradeció la asistencia de los presentes y los invitó a continuar con el festejo mediante un brindis de honor, seguido de un coctel y la tradicional partida de pastel, culminando una jornada dedicada a la excelencia administrativa y al orgullo de ejercer esta profesión.