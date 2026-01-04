Casting en Ciudad Obregón: Sinergia Teatro busca talentos para Desde Que Te Vi

Abren casting para la película "Desde Que Te Vi"

Basado en el libro Desde que te Vi de Axel López, el proyecto busca profesionalizar a creadores locales y consolidar una industria cinematográfica hecha en Cajeme

Ciudad Obregón se prepara para dar un paso significativo en el ámbito audiovisual con el anuncio del casting oficial de Desde Que Te Vi — La Película, una producción impulsada por Sinergia Teatro que apuesta por el talento local y la creación de cine con identidad propia.

Basada en el libro Desde que te Vi, de Axel López, la iniciativa busca visibilizar y profesionalizar a actores, actrices y creativos de la región, conformando una comunidad activa capaz de producir cine "desde casa" con altos estándares de calidad.

La historia original retrata un romance adolescente ambientado en la preparatoria, donde el encuentro entre dos jóvenes da pie a una relación marcada por la intensidad emocional, la música pop de los años 80 y 90 y los primeros descubrimientos del amor.

Más allá de lo romántico, la trama aborda temas profundos como el abuso emocional, la sanación, la terapia y el valor de volver a confiar, planteando preguntas sobre el destino, el miedo y las relaciones tóxicas.

MÁS QUE UNA PELÍCULA

Lejos de ser solo un rodaje, Desde Que Te Vi se concibe como un movimiento colaborativo que se sostiene en cuatro pilares: un laboratorio de especialización con entrenamiento actoral frente a cámara; infraestructura creativa con acceso a equipo y acompañamiento profesional.

Sinergia de talentos que integra a productores, fotógrafos, diseñadores y artistas escénicos y audiovisuales de la región; y crecimiento colectivo, con el objetivo de fortalecer la industria cultural en Cajeme.

El equipo creativo destaca que no solo se buscan actores, sino aliados comprometidos, disciplinados y con disposición a crecer dentro de un entorno profesional.

CASTING Y PERSONAJES

La convocatoria está dirigida a actores y actrices de 17 años en adelante, con apariencia de jóvenes en preparatoria o universidad, para interpretar personajes como Chloe, Ian, Abbie, Axel, Connor, Gonzalo, Calvin, André, Andy, Dan, Mar y Sophie, cada uno con perfiles emocionales bien definidos. Además, se requieren adultos de 30 años o más para dar vida a la mamá de Chloe, la mamá de Ian y el papá de Ian.

El casting se realizará el domingo 11 de enero, en Unlimited Dance Studio (Av. Miguel Alemán 480, Centro), con horarios a elegir a las 10:00 u 11:00 horas. Los interesados deben tener disponibilidad de enero a agosto de 2026 y residir en Ciudad Obregón, Sonora.

Para registrarse, se debe enviar un mensaje al 644 253 3580. Más información y futuras convocatorias están disponibles en Instagram @sinergia.tv, enviando un mensaje directo con la palabra "FILM".

Con Desde Que Te Vi — La Película, Sinergia Teatro apuesta por hacer que Obregón "se escuche fuerte", construyendo industria, comunidad y un sueño colectivo que busca consolidar al talento local dentro del panorama cinematográfico.