Sociales

La Oficina de Convenciones y Visitantes de Ciudad Obregón respalda el certamen Teen Universe Sonora para promover la cultura y el turismo en la región.

Ene. 30, 2026
Teen Universe Sonora llega a Ciudad Obregón con gran final estatal

Ciudad Obregón se consolida como un importante punto de encuentro para eventos de proyección estatal al convertirse este año en sede de Teen Universe Sonora, certamen que celebra la belleza integral, la actitud y el talento de jóvenes que representarán a Sonora en competencias nacionales.

Previo a la ceremonia de coronación, se llevó a cabo un fashion show en el que las aspirantes realizaron tres participaciones: traje típico, traje de baño y vestido de noche, demostrando preparación, presencia escénica y seguridad.

El evento es promovido y respaldado por la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Ciudad Obregón, organismo que actualmente preside Nubia Flores, refrendando su compromiso con la proyección cultural y turística de la región.

Durante el evento previo a la coronación, se realizó la pasarela de las participantes de las tres categorías: PreTeen, Petite y Teen Universe, con representantes de los municipios de Cajeme, Navojoa y Nogales, quienes portaron con orgullo la identidad de sus comunidades.

Entre cada bloque de participación, el público disfrutó de la intervención de integrantes de Sinergia Teatro, quienes presentaron un show musical con temas de la puesta en escena Mentiras, aportando dinamismo y un ambiente festivo a la velada.

ASPIRANTES A LA CORONA 2026

Las candidatas participantes de esta edición:

Categoría PreTeen:

Danna Castro (Cajeme), María José Ibarra (Navojoa), Yesenia Navarro (Nogales).

Categoría Petite:

Emily Arrayales (Cajeme), Mónica Navarro (Navojoa), Jana Morales (Nogales).

Categoría Teen Universe:

Denisse Murillo (Cajeme), María Hurtado (Cajeme), Camila Rojas (Navojoa), Gricelda Navarro (Nogales).

Con este evento, Teen Universe Sonora reafirma su carácter como una plataforma de formación integral y proyección estatal, impulsando a jóvenes talentos que buscan representar a Sonora en escenarios nacionales.

Susana Rodríguez
Susana Rodríguez

Licenciada en Comercio Internacional con más de 27 años de experiencia como columnista en la sección de sociales. Complemento mi trabajo con la docencia universitaria y mi especialización en el área de espectáculos. Me he capacitado constantemente en redacción periodística y diseño gráfico, lo que enriquece mi labor profesional.

