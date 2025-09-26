Reconocimiento a embajadores del turismo en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón fue sede de un emotivo evento en el que se reconoció a los embajadores del turismo, en el marco del Día Mundial del Turismo que se celebra cada 1 de octubre.

La bienvenida estuvo a cargo de Nubia Flores, presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Cajeme, quien fungió como anfitriona de la ceremonia. Durante su intervención, expresó su satisfacción por reunir a quienes han impulsado el desarrollo turístico de la región.

"Es un gusto tenerlos aquí, el 1 de octubre es un día para celebrar y me da mucho gusto colaborar con ustedes. Hemos hecho cosas muy bonitas y queremos seguir trabajando para fomentar el turismo", señaló.

En representación del Gobierno Municipal, el secretario de Desarrollo Económico de Cajeme, Fernando Durazo Picos, destacó que es fundamental potencializar las cosas buenas y trabajar en equipo, además de felicitar a los galardonados de la jornada.

A su vez, David Valdez, coordinador de vinculación del Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón (Copreco), recordó que este organismo cumple diez años de trayectoria como ente público descentralizado enfocado en promover el desarrollo económico del municipio.

Explicó que Copreco cuenta con un modelo de vinculación que integra a empresarios, instituciones educativas, sector público y organizaciones sociales. Asimismo, informó que en julio pasado se creó la comisión de turismo, con el propósito de identificar áreas de oportunidad y emprender nuevas acciones.

PROPUESTAS PARA DETONAR EL TURISMO

En su participación, Priscila Valenzuela, directora de la Cámara Nacional de Comercio de Ciudad Obregón, compartió la propuesta de detonar el corredor turístico Cócorit–Buenavista como estrategia de desarrollo económico.

Por su parte, Nubia Flores anunció el próximo lanzamiento de "Obregón te Quiero", una concept store impulsada por OCV Obregón con apoyo gubernamental, que abrirá en octubre.

Este espacio ofrecerá productos de emprendedores locales, además de boletos e información de los eventos culturales y turísticos programados en la ciudad.

IMPORTANTES RECONOCIMIENTOS

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue la entrega de un reconocimiento colectivo al mural "Colores de Cajeme", ubicado en la entrada sur de la ciudad, sobre la calle Miguel Alemán y bulevar Rodolfo Elías Calles.

La obra, diseñada por la artista cocoreña Edda Chávez García, plasma la cosmogonía ancestral yaqui a través de una línea del tiempo representada con colores y símbolos. Se entregaron reconocimiento a quienes apoyoaron este proyecto como la doctora María Eugenia García Ruiz, de Bici Centro.

Posteriormente, se entregaron más distinciones a personalidades que han contribuido al fortalecimiento turístico de Cajeme. Entre los galardonados destacó Sergio Inzunza, director del Museo Sonora en la Revolución, espacio cultural que se ha consolidado como un centro de visita obligado en la ciudad.

También fue reconocido Julio Alonso Aldama Solís, de CYC Hoteles y Café Café, por su impulso al turismo natural y deportivo.

De igual manera, se entregó un reconocimiento al alcalde Javier Lamarque Cano por el respaldo institucional que su administración ha otorgado a diversas actividades turísticas en la región. La distinción fue recibida en su representación por el secretario de Desarrollo Económico, Fernando Durazo Picos.

El evento concluyó con un mensaje de unidad y un llamado a seguir sumando esfuerzos para consolidar a Cajeme como un destino con identidad, tradición y un enorme potencial turístico en el sur de Sonora.