  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 9 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Vuelca sedán tras chocar con camioneta al sur de Ciudad Obregón

El incidente ocurrió en la calle Ejército Nacional, en el fraccionamiento Primavera

Nov. 09, 2025
Vuelca sedán tras chocar con camioneta al sur de Ciudad Obregón

Poco antes de las seis de la mañana de este domingo, un aparatoso accidente se registró en la zona sur de Ciudad Obregón, lo que movilizó a autoridades y cuerpos de emergencias.

El incidente tuvo lugar en la calle Ejército Nacional entre Jalisco y Paseo Miravalle, en el fraccionamiento Primavera.

Como presunta responsable, aparece la conductora de un sedán Pontiac Grand Prix de color blanco, quien se desplazaba de oriente a poniente. El otro automóvil involucrado es una vagoneta Ford Explorer de color guinda, que transitaba en dirección opuesta.

Tras el choque de frente entre ambas unidades, el sedán blanco se volcó, mientras que la camioneta presentó graves daños en la parte frontal del costado derecho.

De manera extraoficial, trascendió que la conductora del Pontiac y su acompañante intentaron escapar, pero el chofer de la otra unidad los retuvo hasta que llegaron agentes del Departamento de Tránsito, quienes tomaron nota de los hechos y los detuvieron de manera preventiva.

Por su parte, elementos del Departamento de Bomberos revisaron ambos autos, ya que hubo derrame de combustible.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Operativo de cateo en Sonora culmina con decomiso de narcóticos
Policiaca

Operativo de cateo en Sonora culmina con decomiso de narcóticos

Noviembre 08, 2025

El Gabinete de Seguridad de Sonora asegura importante cantidad de metanfetamina en operativo coordinado por FGJE.

Balean a pareja en la ampliación Alameda
Policiaca

Balean a pareja en la ampliación Alameda

Noviembre 08, 2025

Hubo gran movilización policial en Cajeme tras ataque armado en esquina de las calles Nubia y Mombasa

Detienen a presuntos responsables de balear a mujer al sur de Ciudad Obregón
Policiaca

Detienen a presuntos responsables de balear a mujer al sur de Ciudad Obregón

Noviembre 07, 2025

El ataque sucedió el pasado 4 de julio; los dos sujetos ya habían sido detenidos por secuestro