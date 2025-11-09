Vuelca sedán tras chocar con camioneta al sur de Ciudad Obregón

Poco antes de las seis de la mañana de este domingo, un aparatoso accidente se registró en la zona sur de Ciudad Obregón, lo que movilizó a autoridades y cuerpos de emergencias.

El incidente tuvo lugar en la calle Ejército Nacional entre Jalisco y Paseo Miravalle, en el fraccionamiento Primavera.

Como presunta responsable, aparece la conductora de un sedán Pontiac Grand Prix de color blanco, quien se desplazaba de oriente a poniente. El otro automóvil involucrado es una vagoneta Ford Explorer de color guinda, que transitaba en dirección opuesta.

Tras el choque de frente entre ambas unidades, el sedán blanco se volcó, mientras que la camioneta presentó graves daños en la parte frontal del costado derecho.

De manera extraoficial, trascendió que la conductora del Pontiac y su acompañante intentaron escapar, pero el chofer de la otra unidad los retuvo hasta que llegaron agentes del Departamento de Tránsito, quienes tomaron nota de los hechos y los detuvieron de manera preventiva.

Por su parte, elementos del Departamento de Bomberos revisaron ambos autos, ya que hubo derrame de combustible.