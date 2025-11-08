Balean a pareja en la ampliación Alameda

La violencia se hizo presente una vez más en Cajeme, y es que alrededor de las 22:10 horas de la noche del viernes se registró una intensa movilización policial en la colonia Ampliación Alameda cuando vecinos de la zona denunciaron detonaciones de arma de fuego.

El hecho violento fue registrado en la esquina de Nubia y Mombasa, donde, según vecinos del lugar, dos personas fueron interceptadas en el sitio por sujetos armados, quienes dispararon contra la pareja para posteriormente huir del lugar.

Las víctimas, quienes fueron identificadas como Bryan, de 18 años de edad, y Dulce Johanna, de 24 años, recibieron varios impactos de proyectil de arma de fuego, por lo cual fueron rápidamente trasladadas a un hospital de la localidad a bordo de una ambulancia de Cruz Roja.

Al sitio acudieron elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno, a fin de llevar a cabo el resguardo del lugar, así como para recabar los indicios balísticos e interrogar a los potenciales testigos del hecho violento.