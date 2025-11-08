  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 8 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Balean a pareja en la ampliación Alameda

Movilización policial en Cajeme tras ataque armado en esquina de Nubia y Mombasa

Nov. 08, 2025
Balean a pareja en la ampliación Alameda

La violencia se hizo presente una vez más en Cajeme, y es que alrededor de las 22:10 horas de la noche del viernes se registró una intensa movilización policial en la colonia Ampliación Alameda cuando vecinos de la zona denunciaron detonaciones de arma de fuego.

El hecho violento fue registrado en la esquina de Nubia y Mombasa, donde, según vecinos del lugar, dos personas fueron interceptadas en el sitio por sujetos armados, quienes dispararon contra la pareja para posteriormente huir del lugar.

imagen-cuerpo

Las víctimas, quienes fueron identificadas como Bryan, de 18 años de edad, y Dulce Johanna, de 24 años, recibieron varios impactos de proyectil de arma de fuego, por lo cual fueron rápidamente trasladadas a un hospital de la localidad a bordo de una ambulancia de Cruz Roja.

Al sitio acudieron elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno, a fin de llevar a cabo el resguardo del lugar, así como para recabar los indicios balísticos e interrogar a los potenciales testigos del hecho violento.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

Contenido Relacionado
Detienen a presuntos responsables de balear a mujer al sur de Ciudad Obregón
Policiaca

Detienen a presuntos responsables de balear a mujer al sur de Ciudad Obregón

Noviembre 07, 2025

El ataque sucedió el pasado 4 de julio; los dos sujetos ya habían sido detenidos por secuestro

Capturan a tres durante operativo en San José de Bácum
Policiaca

Capturan a tres durante operativo en San José de Bácum

Noviembre 07, 2025

Los sujetos traían consigo drogas y un arma; uno era buscado por robo de vehículo en Baja California

Ataque armado en San Luis Río Colorado deja una víctima
Policiaca

Ataque armado en San Luis Río Colorado deja una víctima

Noviembre 07, 2025

El occiso viajaba en una camioneta de color blanco, cuando desconocidos lo acribillaron