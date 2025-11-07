  • 24° C
Policiaca

Detienen a presuntos responsables de balear a mujer al sur de Ciudad Obregón

El ataque sucedió el pasado 4 de julio; los dos sujetos ya habían sido detenidos por secuestro

Nov. 07, 2025
La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) cumplimentó dos órdenes de aprehensión por reclusión en contra de José Fernando “N”, de 29 años, y Manuel Alfonso “N”, de 23, por su probable responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, cometido en perjuicio de una mujer, de 29 años.

Ambos imputados permanecen internos en el Centro de Reinserción Social (Cereso), tras haber sido detenidos previamente durante un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la AMIC, el pasado 21 de agosto de 2025, por su presunta participación en delitos de secuestro y asociación delictuosa.

Ya en audiencia fueron imputados por el juez, quien avaló los datos de prueba presentados por el Agente del Ministerio Público, les decretó la prisión preventiva y otorgó el plazo constitucional para la resolución de la vinculación a proceso.

Las investigaciones establecen que los hechos ocurrieron el 4 de julio de 2025, en la colonia Sóstenes Valenzuela, ubicada al sur de Ciudad Obregón, cuando la víctima se encontraba en el interior de un domicilio.

Al lugar arribó un vehículo Ford Fusión, del cual descendieron los hoy imputados portando armas de fuego, realizando diversas detonaciones en contra de Paola Elizabeth “N”, quien logró ponerse a salvo ingresando a una vivienda cercana, siendo posteriormente trasladada a recibir atención médica.

Con base en las pruebas obtenidas, el Agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo las órdenes de aprehensión correspondientes, mismas que fueron ejecutadas en reclusión por personal de la AMIC.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

