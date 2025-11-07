  • 24° C
Policiaca

Ataque armado en San Luis Río Colorado deja una víctima

El occiso viajaba en una camioneta de color blanco, cuando desconocidos lo acribillaron

Nov. 07, 2025
El código rojo se activó en San Luis Río Colorado, al registrarse un ataque con arma de fuego que cobró la vida de un hombre.

El violento episodio ocurrió en la colonia Federal, precisamente en avenida Camelias B y calle 44, durante la noche del jueves.

La víctima, de nombre Miguel "N", conducía una pick up de la marca Chevrolet, dobe cabina y color blanco, cuando desconocidos abrieron fuego en su contra.

Malherido, el joven hombre bajó de la unidad e intentó pedir ayuda, pero se desplomó, mientras que los atacantes lograron escapar. Cuando autoridades y cuerpos de emergencias arribaron al lugar, el hombre ya había dejado de existir.

Personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se encargó del procesamiento de evidencias, así como del traslado del cadáver al anfiteatro, para la autopsia.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

