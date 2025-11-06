Lo sentencian a más de 5 años de cárcel tras ser detenido con arma en Ciudad Obregón

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Sonora, obtuvo sentencia condenatoria en contra de una persona por un delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 16 de mayo de este año, elementos de la Policía Municipal, en coordinación con la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), detuvieron a Héctor “A” en la colonia Nueva Galicia, al sur de Ciudad Obregón.

Al sujeto en cuestión, le aseguraron un arma de fuego tipo fusil con su respectivo cargador abastecido con 30 cartuchos útiles y dos cargadores abastecidos con 46 cartuchos útiles.

Posteriormente, Héctor “A” fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien, tras realizar diversas diligencias, aportó las pruebas necesarias para que el juez dictara una pena de cinco años dos meses de prisión y una multa de 15 mil 839 pesos sesenta centavos.