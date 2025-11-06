Hallan osamenta durante cateo en la colonia Carmen Serdán de Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio a conocer que, en seguimiento a las investigaciones por un caso de privación ilegal de la libertad, se realizó un cateo en la colonia Carmen Serdán; en Hermosillo, que resultó en el hallazgo de una osamenta.

La diligencia judicial se llevó a cabo el pasado miércoles, iniciando a las 16:05 horas, en un domicilio ubicado en las calles Granados, entre Olivares y López del Castillo.

El cateo fue realizado en coordinación con el Agente del Ministerio Público, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Comisión Estatal de Búsqueda.

Como parte de la búsqueda de indicios relacionados se utilizaron herramientas de excavación en diferentes puntos del predio, el hallazgo se concretó en la parte poniente del acceso frontal, aproximadamente a cinco metros de la entrada, donde se localizó la osamenta, la cual se encontraba casi en su totalidad envuelta en plástico de color negro y cubierta con tierra y basura.

Los restos fueron recuperados por personal pericial para ser trasladada al Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF) de la Fiscalía, donde se realizarán los estudios de antropología forense y genética correspondientes para determinar su sexo, edad y, prioritariamente, establecer su identidad.