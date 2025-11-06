  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 6 De Noviembre Del 2025
Policiaca

Reportan balacera durante velorio en Ciudad Obregón

El hecho no dejó personas heridas, pero generó alarma entre los asistentes al funeral y vecinos del sector

Nov. 06, 2025
Elementos de las distintas corporaciones policiacas y militares se pusieron en alerta durante la medianoche del miércoles, luego de que se activara el código rojo, tras el reporte de una balacera en la colonia Cajeme.

Lo anterior sucedió a las 23:00 horas, en calle Maximiliano R. López y Lorenzo Barcelata, al noreste de Ciudad Obregón, donde se realizaba un velorio.

De acuerdo con testigos, varios sujetos irrumpieron en el lugar, y accionaron sus armas al aire, para después retirarse, no sin antes amenazar con volver.

Tras una revisión en la zona, los agentes descartaron la presencia de personas heridas, por lo que procedieron con desplegar un, pero no lograron dar con el paradero de los gatilleros.

Por tal motivo, mantuvieron constante vigilancia en donde se realizaban los servicios funerarios, pues los asistentes temían que los tipos regresaran.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

