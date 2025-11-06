Reportan balacera durante velorio en Ciudad Obregón

Elementos de las distintas corporaciones policiacas y militares se pusieron en alerta durante la medianoche del miércoles, luego de que se activara el código rojo, tras el reporte de una balacera en la colonia Cajeme.

Lo anterior sucedió a las 23:00 horas, en calle Maximiliano R. López y Lorenzo Barcelata, al noreste de Ciudad Obregón, donde se realizaba un velorio.

De acuerdo con testigos, varios sujetos irrumpieron en el lugar, y accionaron sus armas al aire, para después retirarse, no sin antes amenazar con volver.

Tras una revisión en la zona, los agentes descartaron la presencia de personas heridas, por lo que procedieron con desplegar un, pero no lograron dar con el paradero de los gatilleros.

Por tal motivo, mantuvieron constante vigilancia en donde se realizaban los servicios funerarios, pues los asistentes temían que los tipos regresaran.