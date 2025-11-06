Detienen a pareja en la colonia Libertad de Ciudad Obregón

Un hombre y una mujer fueron detenidos, durante un cateo ejecutado por personal de la Fiscalía del Estado al sur de Ciudad Obregón.

El inmueble registrado por los agentes se ubica en calle Río del Carmen entre Río San Ignacio y Río Magdalena, en la colonia Libertad, sitio que fue resguardado por elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Estatal desde el lunes, hasta la tarde del miércoles que se ejecutó la orden judicial.

Como resultado de lo anterior; además de la pareja detenida, se decomisó un arma larga, tres cargadores y 30 cartuchos útiles.

También se aseguraron 100 dosis de mariguana, 47 envoltorios con metanfetamina o crystal en su interior, y una motocicleta.

Todo el material incautado, así como los detenidos, quedaron a disposición del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.