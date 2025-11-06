  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 6 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Detienen a pareja en la colonia Libertad de Ciudad Obregón

La detención ocurrió durante un cateo, donde además se decomisó droga, armamento y una motocicleta

Nov. 06, 2025
Detienen a pareja en la colonia Libertad de Ciudad Obregón

Un hombre y una mujer fueron detenidos, durante un cateo ejecutado por personal de la Fiscalía del Estado al sur de Ciudad Obregón.

El inmueble registrado por los agentes se ubica en calle Río del Carmen entre Río San Ignacio y Río Magdalena, en la colonia Libertad, sitio que fue resguardado por elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Estatal desde el lunes, hasta la tarde del miércoles que se ejecutó la orden judicial.

Como resultado de lo anterior; además de la pareja detenida, se decomisó un arma larga, tres cargadores y 30 cartuchos útiles.

También se aseguraron 100 dosis de mariguana, 47 envoltorios con metanfetamina o crystal en su interior, y una motocicleta.

imagen-cuerpo

Todo el material incautado, así como los detenidos, quedaron a disposición del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Hallan osamenta durante cateo en la colonia Carmen Serdán de Hermosillo
Policiaca

Hallan osamenta durante cateo en la colonia Carmen Serdán de Hermosillo

Noviembre 06, 2025

La diligencia se realizó en seguimiento a investigaciones de una privación de la libertad

Ponen en prisión preventiva a presunto feminicida detenido en Etchojoa
Policiaca

Ponen en prisión preventiva a presunto feminicida detenido en Etchojoa

Noviembre 05, 2025

Jesús "N" de 42 años de edad tendrá audiencia el próximo sábado 8 de noviembre; será en esa comparecencia donde se defina si se le vincula a proceso

Choca pick up con camión suburbano en la calle 200 de Ciudad Obregón
Policiaca

Choca pick up con camión suburbano en la calle 200 de Ciudad Obregón

Noviembre 05, 2025

Los pasajeros del autobús tuvieron que ser transbordados a otra unidad; no se reportan heridos