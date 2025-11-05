Choca pick up con camión suburbano en la calle 200 de Ciudad Obregón

Elevadas pérdidas materiales, fue el saldo que dejó el choque entre un camión suburbano y una camioneta que circulaban por la calle 200, al poniente de Ciudad Obregón.

Los hechos sucedieron durante la tarde del miércoles, cerca del bulevar Urbi Villas del Real, frente al fraccionamiento del mismo nombre.

Las unidades implicadas son una pick up Ford de color blanco y doble cabina, así como un autobús de la ruta Ciudad Obregón – Pueblo Yaqui; de color blanco y con número económico 138.

El vehículo mencionado en primer término circulaba por la 200 hacia el oriente, cuando su conductor perdió el control del volante, lo que ocasionó que se impactara con el lateral izquierdo del autobús, que transitaba rumbo al poniente.

A causa del impacto, la camioneta perdió la rueda delantera izquierda, mientras que al autobús se le desprendió parte de la carrocería.

En cuanto a los pasajeros de la unidad del transporte salieron ilesos, al igual que el chofer de la pick up.

Elementos del Departamento de Tránsito Municipal se encargaron de tomar nota de los hechos, para los fines legales correspondientes.