“Cae” sujeto con arma y radio en el Campo 2 del Valle del Yaqui

Durante un operativo en el que participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), fue capturado un sujeto identificado como presunto integrante de un grupo delictivo, por el delito en contra la seguridad pública.

La detención se realizó en el Ejido Tepeyac o Campo 2 del Valle del Yaqui. La acción se derivó de una solicitud de apoyo de personal de la Defensa, quienes resguardaban el lugar donde tenían a la vista a un masculino en posesión de diversos indicios.

El detenido fue identificado como Jonathan Guadalupe “N”, de 21 años, al momento de la detención, se le aseguró un arma corta marca Glock, calibre .45, con un cargador abastecido, un radio de comunicación de color negro, una motocicleta de color azul con franja blanca, sin número de serie.

El imputado y los indicios quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.