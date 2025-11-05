Capturan a cuatro con droga en la San Xavier, al sur de Ciudad Obregón

Elementos de la Policía Municipal en coordinación con la Policía Estatal y la Secretaría de Marina lograron la detención de cuatro personas por la posesión de drogas, durante recorridos de prevención y vigilancia.

Lo anterior sucedió durante la madrugada del miércoles, en la calle De las Misiones, en la colonia Misión San Xavier, donde los oficiales observaron un vehículo tipo sedán color blanco que circulaba a exceso de velocidad. Al marcarle el alto y acercarse, se percataron de que en el interior viajaban tres hombres y una mujer.

Al realizar una inspección dentro del auto, se localizó una bolsa de plástico transparente que contenía 42 envoltorios transparentes con hierba verde seca con características similares a la mariguana, y 30 envoltorios color negro con metanfetamina o crystal.

Las cuatro personas, el vehículo y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes conforme a la ley.