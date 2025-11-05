  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 5 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

FGR revisa gasolinera al sur de Ciudad Obregón

Los agentes federales clausuraron una de las bombas de la estación de servicio

Nov. 05, 2025
FGR revisa gasolinera al sur de Ciudad Obregón

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Fiscalía General de la República (FGR) hicieron una exhaustiva revisión a una gasolinera ubicada frente a la colonia Palmira, al sur de Ciudad Obregón.

La estación de servicio se encuentra en el cruce de la calle Águila y Norman E. Borlaug, lugar que fue sitiado por elementos del Ejército y la Guardia Nacional durante la mañana del miércoles, mientras que agentes federales hacían la inspección.

En el lugar, también estuvo presente personal de Pemex, y después de revisar las bombas de la gasolinera, colocaron cintas en una de ellas, donde se decía que estaba clausurada, sin embargo, no se dieron a conocer los motivos, aunque de manera extraoficial trascendió que se revisó la procedencia del combustible, así como si se vendían litros completos.

imagen-cuerpo

A inicios del pasado mes de septiembre, un hecho similar ocurrió en una estación de servicio ubicada en bulevar Ramírez y Michoacán, la cual, días después comenzó a operar normalmente.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Sigue cerrada la oficina de prevención de incendios de Bomberos de Cajeme
Policiaca

Sigue cerrada la oficina de prevención de incendios de Bomberos de Cajeme

Noviembre 05, 2025

Desde 2021, los "apagafuegos" dejaron de hacer inspecciones a establecimientos, puesto que es responsabilidad de Protección Civil

Cuarta víctima mortal en Ciudad Obregón por ataque armado
Policiaca

Cuarta víctima mortal en Ciudad Obregón por ataque armado

Noviembre 04, 2025

Un nuevo homicidio sacude a Ciudad Obregón: detalles del suceso

Aseguran cámaras de vigilancia irregulares al poniente de Ciudad Obregón
Policiaca

Aseguran cámaras de vigilancia irregulares al poniente de Ciudad Obregón

Noviembre 04, 2025

Los dispositivos estaban instalados en Providencia y el Campo 2; fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones