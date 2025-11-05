FGR revisa gasolinera al sur de Ciudad Obregón

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Fiscalía General de la República (FGR) hicieron una exhaustiva revisión a una gasolinera ubicada frente a la colonia Palmira, al sur de Ciudad Obregón.

La estación de servicio se encuentra en el cruce de la calle Águila y Norman E. Borlaug, lugar que fue sitiado por elementos del Ejército y la Guardia Nacional durante la mañana del miércoles, mientras que agentes federales hacían la inspección.

En el lugar, también estuvo presente personal de Pemex, y después de revisar las bombas de la gasolinera, colocaron cintas en una de ellas, donde se decía que estaba clausurada, sin embargo, no se dieron a conocer los motivos, aunque de manera extraoficial trascendió que se revisó la procedencia del combustible, así como si se vendían litros completos.

A inicios del pasado mes de septiembre, un hecho similar ocurrió en una estación de servicio ubicada en bulevar Ramírez y Michoacán, la cual, días después comenzó a operar normalmente.