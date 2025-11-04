  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 4 De Noviembre Del 2025
Policiaca

Cuarta víctima mortal en Ciudad Obregón por ataque armado

Un nuevo homicidio sacude a Ciudad Obregón: detalles del suceso

Nov. 04, 2025
La violencia sigue cobrando víctimas luego de que la tarde de este martes, un ataque armado cobró la vida de la cuarta persona asesinada en los primeros días del mes de noviembre, este hecho violento se registró en la colonia Libertad, ubicada al sur de Ciudad Obregón.

El hecho se suscitó alrededor de las 15:30 horas cuando a través de la línea de emergencia 911 vecinos del sector reportaran detonaciones de arma de fuego, por lo que se activó de inmediato el código rojo.

imagen-cuerpo

De acuerdo a residentes de la zona, la víctima fue interceptada por un grupo de sujetos armados cuando circulaba de norte a sur a bordo de una motocicleta sobre la calle Moctezuma, cuando dispararon contra la víctima en múltiples ocasiones para posteriormente huir del lugar; al acudir los elementos policiacos constataron que se encontraba la víctima sin signos vitales, tirada a unos metros del cruce de la calle Río Tula.

Sobre la víctima se informó que esta respondía en vida al apodo de "El Tuti" de entre 25 a 30 años de edad, quien presuntamente era vecino de la zona; con este deceso se incrementa el número de víctimas mortales en hechos violentos durante el mes de noviembre a 4.

Al lugar acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno a fin de resguardar la zona, así como para facilitar que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran recolectar las evidencias para anexarlas a la carpeta de investigación correspondiente.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

