Asesinan a cuatro personas en Hermosillo

En un lapso menor a tres horas, un total de cuatro personas perdieron la vida, víctimas de ataques armados registrados en tres sectores de Hermosillo.

El primer caso ocurrió a las 02:20 horas, en calle Cerro Colorado de la colonia Miradores, donde Adrián "N" de 40 años y Carlos Abraham "El Chino" de 30 años murieron tras ser alcanzados por las balas.

Momentos después, en calle Caborca y Nogales de la colonia Jorge Valdez Muñoz, fue ejecutado Federico "N" de 41 años de edad.

Por último, las autoridades se movilizaron a la Invasión Alcatraces, luego de que se reportara un ataque con arma de fuego en calle del Corral. En el lugar, falleció Agustín "N" de 38 años de edad.