  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 4 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Asesinan a cuatro personas en Hermosillo

Los homicidios ocurrieron durante la madrugada del martes, en tres sectores distintos

Nov. 04, 2025
Asesinan a cuatro personas en Hermosillo

En un lapso menor a tres horas, un total de cuatro personas perdieron la vida, víctimas de ataques armados registrados en tres sectores de Hermosillo.

El primer caso ocurrió a las 02:20 horas, en calle Cerro Colorado de la colonia Miradores, donde Adrián "N" de 40 años y Carlos Abraham "El Chino" de 30 años murieron tras ser alcanzados por las balas.

Momentos después, en calle Caborca y Nogales de la colonia Jorge Valdez Muñoz, fue ejecutado Federico "N" de 41 años de edad.

Por último, las autoridades se movilizaron a la Invasión Alcatraces, luego de que se reportara un ataque con arma de fuego en calle del Corral. En el lugar, falleció Agustín "N" de 38 años de edad.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Aseguran cámaras de vigilancia irregulares al poniente de Ciudad Obregón
Policiaca

Aseguran cámaras de vigilancia irregulares al poniente de Ciudad Obregón

Noviembre 04, 2025

Los dispositivos estaban instalados en Providencia y el Campo 2; fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones

Identificadas todas las víctimas del incendio en Waldos de Hermosillo
Policiaca

Identificadas todas las víctimas del incendio en Waldos de Hermosillo

Noviembre 04, 2025

Las últimas personas en ser identificadas son un hombre de 63 años originario de Guadalajara, y una mujer de 38 años, de Caborca

Muere "El Chana" tras ser acribillado al sur de Ciudad Obregón
Policiaca

Muere "El Chana" tras ser acribillado al sur de Ciudad Obregón

Noviembre 04, 2025

El hombre de 30 años dejó de existir mientras recibía atención médica