Policiaca

Aseguran cámaras de vigilancia irregulares al poniente de Ciudad Obregón

Los dispositivos estaban instalados en Providencia y el Campo 2; fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones

Nov. 04, 2025
Como parte de las acciones coordinadas entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), fueron decomisadas cámaras de videovigilancia instaladas de forma irregular, conocidas como "parásitas".

Durante un primer operativo realizado en la calle Base, en la Comisaría de Providencia, al poniente de Ciudad Obregón, los agentes localizaron tres cámaras blancas instaladas en el segundo piso de un expendio de cerveza, las cuales apuntaban directamente hacia la vía pública.

El personal del establecimiento manifestó desconocer quién colocó los dispositivos, por lo que fueron desinstalados y asegurados junto con un DVR y un módem, quedando todo bajo resguardo del Agente del Ministerio Público.

En una segunda intervención, en la calle Meridiano, en el Ejido Tepeyac o Campo 2, fue localizada otra cámara similar colocada en un poste de concreto con vista hacia la calle 200.

De acuerdo con testigos, hace aproximadamente tres semanas sujetos con vestimenta similar a la de una empresa privada habrían instalado el equipo sin justificación aparente; el dispositivo fue retirado y puesto igualmente a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

