Sigue cerrada la oficina de prevención de incendios de Bomberos de Cajeme

Ante los acontecimientos registrados en la tienda Waldos de Hermosillo, el jefe del Departamento de Bomberos de Cajeme, dijo que empresas les han solicitado asesoría para prevenir incendios.

"Hemos recibido llamadas, pero no podemos emitir ningún dictamen o algo por el estilo porque no hay nada que nos respalde, pero la asesoría si se las brindamos", dijo Víctor Ricardo Manosalvas Mena, quien recordó que, hasta finales de 2021, el Departamento realizaba este tipo de inspecciones; sin embargo, dejaron de hacerlas después de que cinco bomberos de Hermosillo fueran procesados, ya que habían realizado una de estas inspecciones en la Guardería ABC, años antes de que se incendiara.

Manosalvas Mena, agregó que actualmente quien se encarga de revisar el correcto funcionamiento de los sistemas contra incendios y demás dispositivos de seguridad en establecimientos comerciales, es la Unidad de Protección Civil, ya sea municipal o estatal.

"A mi punto de vista nosotros como bomberos también tendríamos que tener esa área preventiva, más que nada porque quienes nos enfrentamos a esos incidentes somos nosotros", indicó.

En ese sentido, el jefe de Bomberos en Cajeme dijo que, a quienes se han acercado a solicitar inspecciones, les han dado asesorías para la correcta instalación de los sistemas contra incendios.