Decomisan cargamento de crystal en San Luis Río Colorado

Durante la revisión a un tráiler en el puesto denominado "Estación Doctor", en San Luis Río Colorado, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército aseguraron varios kilos de metanfetamina o crystal.

El decomiso ocurrió durante el domingo, cuando los agentes revisaron la unidad de carga; procedente de Hermosillo y con destino a Mexicali, Baja California.

Entre las cajas de suplemento alimenticio que transportaba, los uniformados hallaron varias bolsas de plástico, que en su interior contenían el narcótico.

En total, fueron 60 kilos de crystal, cuyo costo; según el Gabinete de Seguridad, es de 16.1 millones de pesos.

El chofer, identificado como José "N" de 53 años de edad, fue detenido, y quedó a disposición del Ministerio Público, así como la droga y la unidad de carga que conducía.