Policiaca

Ponen en prisión preventiva a presunto feminicida detenido en Etchojoa

Jesús “N” de 42 años de edad tendrá audiencia el próximo sábado 8 de noviembre; será en esa comparecencia donde se defina si se le vincula a proceso

Nov. 05, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación en contra de Jesús “N”, de 42 años, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en perjuicio de Guadalupe Airam “N”.

Durante la audiencia inicial, una vez ejecutada la orden de aprehensión que pesaba en su contra, el juez de Control ordenó prisión preventiva justificada, garantizando así que el imputado permanezca recluido en tanto se resuelve su situación legal.

Los hechos que se le imputan al sujeto se refieren a la privación de la vida de su ex pareja, hechos ocurridos el pasado lunes en un domicilio de la comunidad de La Loma, perteneciente a la comisaría de San Pedro Nuevo, en el municipio de Etchojoa.

Si bien la defensa del imputado optó por solicitar la ampliación del término constitucional para la resolución de la solicitud de vinculación a proceso presentada por la Fiscalía, la cual se determinará a las 12:30 horas del próximo sábado 8 de noviembre de 2025, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva asegura que la persona señalada no evada la acción de la justicia, salvaguardando la integridad del proceso penal.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

