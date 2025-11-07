  • 24° C
Policiaca

Asesinan a adulto mayor y prenden fuego a vivienda al sur de Ciudad Obregón

Otro hombre de avanzada edad fue auxiliado por paramédicos en el lugar; autoridades encontraron varias porciones de droga en el domicilio

Nov. 07, 2025
La escena fue resguardada por policías, mientras que personal de la Fiscalía realizaba las investigaciones pertinentes (Fotos: Roke Arballo)
Poco antes de las 06:30 horas de este viernes, autoridades y cuerpos de emergencias atendieron el reporte de una vivienda en llamas, en el fraccionamiento Primavera.

Dicho siniestro ocurrió en calle de Las Misiones, entre Paseo Miravalle y Monasterios, al sur de Ciudad Obregón.

Al lugar, acudieron inicialmente policías municipales; y acto seguido arribaron bomberos, quienes entraron por la puerta posterior de la casa para sofocar las llamas.

En una de las recámaras del inmueble, hallaron a un adulto mayor; identificado como Alfonso S. A. de 93 años, quien fue auxiliado por paramédicos de Cruz Roja.

Al continuar con sus labores, los "apagafuegos" localizaron a otro sujeto, ya sin signos vitales, sentado en una silla, y frente a una mesa. Se dio a conocer que el occiso respondía al nombre de Joaquín S. C., alias "El Guapo" de 68 años de edad, quien presuntamente presentó heridas de bala.

HALLAN DROGA E INDICIOS BALÍSTICOS

En apego a los protocolos, la escena fue resguardada, en tanto que peritos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) realizaban una exhaustiva búsqueda de evidencias, logrando ubicar dos casquillos de arma corta, así como 14 envoltorios con mariguana y 11 con crystal, los cuales, estaban en una mesa frente al hombre que perdió la vida.

La evidencia y el cadáver quedaron a disposición de personal investigador, quien se encargó de su traslado al Centro Integral de Procuración de Justicia.

UN CORTO CIRCUITO HABRÍA ORIGINADO EL INCENDIO

Sobre el origen del fuego, los bomberos hallaron indicios que apuntan a un corto circuito que inició en el refrigerador; y que presuntamente, habría ocasionado uno de los disparos. Dicha versión sería corroborada, o desmentida, mediante un peritaje.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

