  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 7 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Fallece joven en accidente de moto al norte de Ciudad Obregón

El muchacho, que presuntamente trabajaba como repartidor, fue embestido por un vehículo frente a las instalaciones de Pemex

Nov. 07, 2025
Fallece joven en accidente de moto al norte de Ciudad Obregón

Luego de ser embestido por un automóvil, un joven motociclista perdió la vida al transitar por la carretera Internacional México 15, al norte de Ciudad Obregón.

El percance ocurrió durante la noche del jueves, frente las instalaciones de Pemex, y a un costado del poblado de Puente de Picos, en la Comisaría de Esperanza.

La liviana unidad transitaba hacia el norte, cuando fue embestida por un sedán, lo que ocasionó que se saliera del camino y posteriormente se impactara con la parte posterior de una pipa que transportaba combustible.

A causa del fuerte impacto, el motociclista, identificado de manera extraoficial como "Toño" y de oficio repartidor, sufrió fuertes lesiones que terminaron con su existencia.

Luego de revisarlo, paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) cubrieron su cuerpo con un manto de color azul, mientras que personal de la Guardia Nacional división Caminos realizaban las indagatorias pertinentes.

Finalmente, personal de la Fiscalía del Estado se encargó de trasladar el cuerpo al anfiteatro, donde le practicarían la autopsia de ley.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Asesinan a adulto mayor y prenden fuego a vivienda al sur de Ciudad Obregón
Policiaca

Asesinan a adulto mayor y prenden fuego a vivienda al sur de Ciudad Obregón

Noviembre 07, 2025

Otro hombre de avanzada edad fue auxiliado por paramédicos en el lugar; autoridades encontraron varias porciones de droga en el domicilio

Lo sentencian a más de 5 años de cárcel tras ser detenido con arma en Ciudad Obregón
Policiaca

Lo sentencian a más de 5 años de cárcel tras ser detenido con arma en Ciudad Obregón

Noviembre 06, 2025

Héctor "A" fue capturado el pasado mes de mayo en la colonia Nueva Galicia, durante un operativo de la Policía Estatal y Municipal

Reportan balacera en Ciudad Obregón
Policiaca

Reportan balacera en Ciudad Obregón

Noviembre 06, 2025

Fue cerca de donde velaban a una persona