Fallece joven en accidente de moto al norte de Ciudad Obregón

Luego de ser embestido por un automóvil, un joven motociclista perdió la vida al transitar por la carretera Internacional México 15, al norte de Ciudad Obregón.

El percance ocurrió durante la noche del jueves, frente las instalaciones de Pemex, y a un costado del poblado de Puente de Picos, en la Comisaría de Esperanza.

La liviana unidad transitaba hacia el norte, cuando fue embestida por un sedán, lo que ocasionó que se saliera del camino y posteriormente se impactara con la parte posterior de una pipa que transportaba combustible.

A causa del fuerte impacto, el motociclista, identificado de manera extraoficial como "Toño" y de oficio repartidor, sufrió fuertes lesiones que terminaron con su existencia.

Luego de revisarlo, paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) cubrieron su cuerpo con un manto de color azul, mientras que personal de la Guardia Nacional división Caminos realizaban las indagatorias pertinentes.

Finalmente, personal de la Fiscalía del Estado se encargó de trasladar el cuerpo al anfiteatro, donde le practicarían la autopsia de ley.