Capturan a tres durante operativo en San José de Bácum

Como resultado de un operativo conjunto entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), fueron detenidos tres hombres en posesión de droga y un arma de fuego, en hechos ocurridos en la comunidad de San José de Bácum.

Se trata de Víctor Hugo "N" de 45 años; Antonio "N", de 61; y José Alberto "N", de 32. Este último con orden de aprehensión vigente por el delito de robo de vehículo en el estado de Baja California.

La intervención tuvo lugar sobre la calle Mariano Abasolo, donde los agentes detectaron la presencia de los tres sujetos, a quienes se les localizaron 90 envoltorios con sustancia granulada similar al crystal, 13 con mariguana, así como una pistola calibre .22 y tres cartuchos útiles.

Ante estos hechos, los individuos fueron asegurados y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, a fin de que se realicen las diligencias correspondientes y se determine su situación jurídica.