  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 7 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Capturan a tres durante operativo en San José de Bácum

Los sujetos traían consigo drogas y un arma; uno era buscado por robo de vehículo en Baja California

Nov. 07, 2025
Capturan a tres durante operativo en San José de Bácum

Como resultado de un operativo conjunto entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), fueron detenidos tres hombres en posesión de droga y un arma de fuego, en hechos ocurridos en la comunidad de San José de Bácum.

Se trata de Víctor Hugo "N" de 45 años; Antonio "N", de 61; y José Alberto "N", de 32. Este último con orden de aprehensión vigente por el delito de robo de vehículo en el estado de Baja California.

La intervención tuvo lugar sobre la calle Mariano Abasolo, donde los agentes detectaron la presencia de los tres sujetos, a quienes se les localizaron 90 envoltorios con sustancia granulada similar al crystal, 13 con mariguana, así como una pistola calibre .22 y tres cartuchos útiles.

Ante estos hechos, los individuos fueron asegurados y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, a fin de que se realicen las diligencias correspondientes y se determine su situación jurídica.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Ataque armado en San Luis Río Colorado deja una víctima
Policiaca

Ataque armado en San Luis Río Colorado deja una víctima

Noviembre 07, 2025

El occiso viajaba en una camioneta de color blanco, cuando desconocidos lo acribillaron

Fallece joven en accidente de moto al norte de Ciudad Obregón
Policiaca

Fallece joven en accidente de moto al norte de Ciudad Obregón

Noviembre 07, 2025

El muchacho, que presuntamente trabajaba como repartidor, fue embestido por un vehículo frente a las instalaciones de Pemex

Asesinan a adulto mayor y prenden fuego a vivienda al sur de Ciudad Obregón
Policiaca

Asesinan a adulto mayor y prenden fuego a vivienda al sur de Ciudad Obregón

Noviembre 07, 2025

Otro hombre de avanzada edad fue auxiliado por paramédicos en el lugar; autoridades encontraron varias porciones de droga en el domicilio