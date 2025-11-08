Operativo de cateo en Sonora culmina con decomiso de narcóticos

Una acción táctica del Gabinete de Seguridad del Estado de Sonora, coordinada por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), culminó con el aseguramiento de aproximadamente media tonelada de metanfetamina, durante una diligencia de cateo en San Luis Río Colorado.

El operativo, desarrollado entre las 17:06 y las 19:30 horas del viernes 7 de noviembre, en un domicilio ubicado sobre avenida Reforma Agraria entre las calles 37 y 38, en la colonia Altar, se ejecutó bajo una carpeta de investigación por homicidio, como parte de los trabajos de inteligencia de la FGJE.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina Armada de México (Semar), Guardia Nacional (GN), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Policía Municipal de San Luis Río Colorado y miembros del Gabinete de Seguridad, participaron en la acción táctica.

Durante la intervención, los elementos localizaron 44 bultos con una sustancia granulada blanca con la característica a la droga “cristal”, con un peso estimado de 445.9 kilogramos, así como 58 bolsas adicionales con características similares, que sumaron 36.6 kilogramos, dando un total aproximado de 481.5 kilogramos de narcótico asegurado.

También se decomisó un vehículo automotriz Mazda 6, modelo 2005, color gris, con placas de afiliación, así como un casquillo percutido calibre 9 milímetros.

La diligencia contó con la presencia de un perito criminalista, quien supervisó la recolección y embalaje de los indicios conforme a los protocolos de cadena de custodia; el inmueble quedó bajo resguardo del Agente del Ministerio Público, quien ordenó la colocación de sellos en los accesos.

Cabe destacar que este cateo se originó a partir de una investigación por homicidio, hecho ocurrido el pasado 6 de noviembre en agravio de Miguel Ángel “N”, presuntamente a manos de un sujeto plenamente identificado, sin embargo, el hallazgo del narcótico representa un resultado de alto impacto en el combate a los delitos contra la salud.