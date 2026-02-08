  • 24° C
Policiaca

Vuelca camioneta en Libramiento Guaymas – Ciudad Obregón

El saldo del aparatoso percance fue de tres personas heridas

Feb. 08, 2026
Volcada sobre el costado izquierdo, fue como terminó una vagoneta Ford Escape de color gris, luego de salirse del camino al transitar por el Libramiento Federal Guaymas – Ciudad Obregón.

El aparatoso percance sucedió durante la mañana del domingo en el kilómetro 99, a la altura del municipio de Empalme, sitio al que se movilizaron elementos policiacos, así como paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), además de elemento del Departamento de Bomberos.

Los socorristas se encargaron de atender a tres personas que salieron heridas, mismas que fueron llevadas a un hospital cercano. Quienes tomaron nota del incidente, fueron agentes de la Guardia Nacional división Caminos.

Roke Arballo
Roke Arballo

Licenciado en Criminología. Realicé mis prácticas profesionales en la Policía Estatal Investigadora durante un año y, posteriormente, me enfoqué en el periodismo, contando actualmente con siete años de experiencia en el ramo, cubriendo principalmente la fuente policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

