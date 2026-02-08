Vuelca camioneta en Libramiento Guaymas – Ciudad Obregón

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Volcada sobre el costado izquierdo, fue como terminó una vagoneta Ford Escape de color gris, luego de salirse del camino al transitar por el Libramiento Federal Guaymas – Ciudad Obregón.

El aparatoso percance sucedió durante la mañana del domingo en el kilómetro 99, a la altura del municipio de Empalme, sitio al que se movilizaron elementos policiacos, así como paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), además de elemento del Departamento de Bomberos.

Los socorristas se encargaron de atender a tres personas que salieron heridas, mismas que fueron llevadas a un hospital cercano. Quienes tomaron nota del incidente, fueron agentes de la Guardia Nacional división Caminos.