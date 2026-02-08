  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  Domingo, 8 De Febrero Del 2026
Policiaca

Intentan asesinar a uno en la colonia México de Ciudad Obregón

El atentado sucedió durante la madrugada del domingo, en la calle Cabo San Lucas

Feb. 08, 2026
Intentan asesinar a uno en la colonia México de Ciudad Obregón

Durante los primeros minutos del domingo, el reporte de una balacera en la zona sur de Ciudad Obregón generó intensa movilización policiaca y de cuerpos de emergencias.

Lo anterior, sucedió a eso de las 00:15 horas, en la calle Cabo San Lucas entre Coahuila y Puerto de Tampico, en la colonia México.

En ese lugar, agentes policiacos y militares encontraron a un hombre lesionado, mismo que fue auxiliado por personal de Cruz Roja, quien además lo trasladó en ambulancia a un hospital. Dada la gravedad de sus lesiones, no fue posible establecer su identidad.

Mientras la zona era custodiada por los agentes, personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se hizo cargo de las investigaciones, además, se desplegó un operativo en la zona para tratar de ubicar a los responsables del ataque; sin embargo, estos lograron huir.

Roke Arballo
Roke Arballo

Licenciado en Criminología. Realicé mis prácticas profesionales en la Policía Estatal Investigadora durante un año y, posteriormente, me enfoqué en el periodismo, contando actualmente con siete años de experiencia en el ramo, cubriendo principalmente la fuente policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

