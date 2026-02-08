Intentan asesinar a uno en la colonia México de Ciudad Obregón

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Durante los primeros minutos del domingo, el reporte de una balacera en la zona sur de Ciudad Obregón generó intensa movilización policiaca y de cuerpos de emergencias.

Lo anterior, sucedió a eso de las 00:15 horas, en la calle Cabo San Lucas entre Coahuila y Puerto de Tampico, en la colonia México.

En ese lugar, agentes policiacos y militares encontraron a un hombre lesionado, mismo que fue auxiliado por personal de Cruz Roja, quien además lo trasladó en ambulancia a un hospital. Dada la gravedad de sus lesiones, no fue posible establecer su identidad.

Mientras la zona era custodiada por los agentes, personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se hizo cargo de las investigaciones, además, se desplegó un operativo en la zona para tratar de ubicar a los responsables del ataque; sin embargo, estos lograron huir.