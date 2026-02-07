  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 7 De Febrero Del 2026
Policiaca

Privan de la vida a un hombre en la colonia Centro, en Ciudad Obregón

Autoridades investigan homicidio tras ataque en las calles California y 6 de Abril

Feb. 07, 2026
Un nuevo código rojo se activó la mañana de este sábado, luego de que se reportara una agresión armada en la colonia Centro de Ciudad Obregón, hecho que dejó como saldo la séptima víctima mortal en hechos violentos del mes de febrero.

Fue alrededor de las 7:00 horas cuando la víctima, hombre de aproximadamente 53 años de edad, mismo que vestía pantalón mezclilla y camisa a cuadros, y cuya identidad no se dio a conocer, fue atacado por sujetos armados.

El hecho fue registrado en el crucero de las calles California y 6 de Abril, en el límite de la colonia Centro y colonia Hidalgo, según vecinos de la zona; el ahora occiso laboraba como velador en el sitio.

Al lugar acudieron las autoridades policiacas, quienes se encargaron de resguardar el área, así como de realizar las acciones de investigación correspondientes y el envío del cuerpo sin vida a los laboratorios del Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.

Román González
Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

