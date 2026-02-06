Ejecutan a joven en estacionamiento de plaza comercial de Ciudad Obregón

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Un código rojo se activó la jornada de este viernes 6 de febrero, luego de que se reportara una agresión armada al interior comercial, generando momentos de pánico entre los usuarios y comerciantes del sitio, localizado en la Franja Comercial 300, de la salida sur de Ciudad Obregón.

Fue alrededor de las 16:00 horas cuando se realizó el llamado de emergencia, cuando de acuerdo a información en el lugar, el ahora occiso, identificado como Esteban E. de 23 años de edad, fue interceptado por sujetos armados a bordo de una motocicleta, quienes sin mediar palabra dispararon en su contra, mientras el joven se encontraba en el estacionamiento, presumiblemente se dirigía a un gimnasio ubicado en dicho complejo comercial.

Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja, quienes, pese a la rápida respuesta, solo pudieron determinar que la víctima ya no contaba con signos vitales, asimismo al sitio arribaron agentes policiales y militares quienes desplegaron un operativo en las zonas aledañas, la cual de manera extraoficial se mencionó que se tendrían algunas personas detenidas por su posible relación con el hecho violento.

Mientras tanto, agentes municipales se encargaron de asegurar el área a fin de permitir que los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargaron de la recolección de pruebas que serán anexadas a la carpeta correspondiente, además de ordenar el traslado del cuerpo sin vida a los laboratorios forenses de la Semefo para la autopsia de ley.

Con esta nueva víctima mortal en el municipio de Cajeme se contabilizan 5 personas asesinadas durante el mes de febrero, de las cuales dos son del sexo femenino.