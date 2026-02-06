Hallan osamenta en predio de San Ignacio Río Muerto

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Las Guerreras Buscadoras de Cajeme tuvieron resultados positivos, al realizar una jornada de búsqueda en el municipio de San Ignacio Río Muerto.

En las inmediaciones del rancho conocido como “Los Pericos”; en calle 15 entre 100 y Base, integrantes del colectivo encontraron restos óseos, prendas de vestir y algunas pulseras, que estaban sepultados en un canal.

Silvia Velázquez Rodelo, líder del colectivo, fue quien confirmó el hallazgo a través de redes sociales, además, agregó que el pasado 16 de diciembre ya habían encontrado dos cadáveres.

En apego a los protocolos, elementos policiacos y militares brindaron resguardo a las Guerreras Buscadoras, mientras que los restos fueron entregados a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía, instancia que se encargaría de las pruebas de ADN para identificar a la víctima.