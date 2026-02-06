  • 24° C
Policiaca

Hallan osamenta en predio de San Ignacio Río Muerto

Los restos fueron descubiertos por las Guerreras Buscadoras de Cajeme; en diciembre del año pasado ya habían encontrado dos cuerpos en ese sitio

Feb. 06, 2026
Las Guerreras Buscadoras de Cajeme tuvieron resultados positivos, al realizar una jornada de búsqueda en el municipio de San Ignacio Río Muerto.

En las inmediaciones del rancho conocido como “Los Pericos”; en calle 15 entre 100 y Base, integrantes del colectivo encontraron restos óseos, prendas de vestir y algunas pulseras, que estaban sepultados en un canal.

Silvia Velázquez Rodelo, líder del colectivo, fue quien confirmó el hallazgo a través de redes sociales, además, agregó que el pasado 16 de diciembre ya habían encontrado dos cadáveres.

En apego a los protocolos, elementos policiacos y militares brindaron resguardo a las Guerreras Buscadoras, mientras que los restos fueron entregados a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía, instancia que se encargaría de las pruebas de ADN para identificar a la víctima.

Roke Arballo
Roke Arballo

Licenciado en Criminología. Realicé mis prácticas profesionales en la Policía Estatal Investigadora durante un año y, posteriormente, me enfoqué en el periodismo, contando actualmente con siete años de experiencia en el ramo, cubriendo principalmente la fuente policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

