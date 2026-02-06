  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 6 De Febrero Del 2026
Policiaca

Muere motociclista tras chocar con autobús en Navojoa

El percance sucedió durante las primeras horas del viernes; la víctima no ha sido identificada

Feb. 06, 2026
Con un trágico suceso, fue como arrancó la mañana del viernes en Navojoa, luego de que un joven hombre perdiera la vida en un accidente de tránsito.

El percance tuvo lugar en la calle Jimenez entre Cuarta y Quinta, cuando el hoy occiso; un hombre no identificado que conducía una motocicleta, se impactó con un camión que transportaba personal de una empresa.

A causa del fuerte impacto, el motociclista salió proyectado por los aires, ocasionándose las fatales lesiones.

Agentes de la Policía Municipal se encargaron de resguardar el área, en tanto que personal de la Fiscalía realizaba las indagatorias pertinentes.

Por último, el cuerpo fue llevado al anfiteatro, donde le practicarían la autopsia.

Roke Arballo
Roke Arballo

Licenciado en Criminología. Realicé mis prácticas profesionales en la Policía Estatal Investigadora durante un año y, posteriormente, me enfoqué en el periodismo, contando actualmente con siete años de experiencia en el ramo, cubriendo principalmente la fuente policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

