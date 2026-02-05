  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 5 De Febrero Del 2026
Policiaca

En Nogales, encarcelan a sujeto que agredió a su madre y hermana

El hombre fue vinculado a proceso por el delito de tentativa de feminicidio

Feb. 05, 2026
Gamaliel "N" fue puesto en prisión preventiva por su probable responsabilidad en el delito de tentativa de feminicidio cometido en agravio de su madre y hermana en Nogales.

De acuerdo con los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, el pasado 24 de enero, en un domicilio en la colonia Altamira, el imputado agredió física y verbalmente a su madre y a su hermana, profiriendo insultos y amenazas de muerte. Asimismo, se estableció que les propinó golpes y las arrastró, conductas que constituyen actos de violencia extrema.

En la audiencia correspondiente, el juez calificó de legal la detención, se formuló imputación y se resolvió la vinculación a proceso; además, se impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, en atención a la naturaleza del delito, el riesgo para las víctimas y la necesidad de salvaguardar el desarrollo del proceso penal.

Roke Arballo
Roke Arballo

Licenciado en Criminología. Realicé mis prácticas profesionales en la Policía Estatal Investigadora durante un año y, posteriormente, me enfoqué en el periodismo, contando actualmente con siete años de experiencia en el ramo, cubriendo principalmente la fuente policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

