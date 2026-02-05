En Nogales, encarcelan a sujeto que agredió a su madre y hermana

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Gamaliel "N" fue puesto en prisión preventiva por su probable responsabilidad en el delito de tentativa de feminicidio cometido en agravio de su madre y hermana en Nogales.

De acuerdo con los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, el pasado 24 de enero, en un domicilio en la colonia Altamira, el imputado agredió física y verbalmente a su madre y a su hermana, profiriendo insultos y amenazas de muerte. Asimismo, se estableció que les propinó golpes y las arrastró, conductas que constituyen actos de violencia extrema.

En la audiencia correspondiente, el juez calificó de legal la detención, se formuló imputación y se resolvió la vinculación a proceso; además, se impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, en atención a la naturaleza del delito, el riesgo para las víctimas y la necesidad de salvaguardar el desarrollo del proceso penal.