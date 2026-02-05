  • 24° C
Policiaca

Vinculan a proceso a sujeto acusado de homicidio en Hermosillo

En septiembre del 2025, Margarito “N” habría disparado en contra de otro hombre, a quien le arrebató la vida

Feb. 05, 2026
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Margarito “N”, señalado como probable responsable del delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja, cometido en perjuicio de Gerónimo Antonio “N”, en Hermosillo.

Durante la continuación de la audiencia, el juez resolvió vincular a proceso al imputado, al considerar suficientes los datos de prueba expuestos, determinando además que subsista la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

De acuerdo con los hechos asentados en la investigación, el 11 de septiembre de 2025, el imputado Margarito “N”; en compañía de al menos dos personas más, se encontraba con la víctima en un punto ubicado en el Callejón C Final, entre Callejón B y Jorge Valencia Juillerat, en la colonia Coloso Alto.

Las investigaciones establecen que, tras haber reflexionado sobre la conducta delictiva, los agresores superaron en número y armas a la víctima, quien se encontraba desarmada, y le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole lesiones que derivaron en su fallecimiento.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

