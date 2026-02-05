  • 24° C
Policiaca

Arrollan a adulto mayor en Navojoa; lo reportan grave

El hombre de aproximadamente 75 años fue internado en un hospital, debido a que presentó lesiones en la cabeza

Feb. 05, 2026
La mañana del jueves, un hombre de avanzada edad fue atropellado por un vehículo, en las inmediaciones del fraccionamiento Villa Dorada.

El incidente sucedió en el bulevar Rafael J. Almada, a la altura de una gasolinera, cuando Guadalupe “N” de aproximadamente 75 años pretendía cruzar la calle.

Fue en ese momento, cuando una pick up Dodge Dakota de color blanco lo embistió, luego de que el conductor no se percatara de su presencia.

A causa del impacto, el adulto mayor cayó al pavimento, resultando con lesiones graves en el cráneo y otras partes del cuerpo, por lo que fue auxiliado por elementos del Departamento de Bomberos, quienes lo trasladaron a un hospital.

Por su parte, elementos de la Policía Municipal tomaron nota de lo ocurrido, para los fines legales pertinentes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

