Arrollan a adulto mayor en Navojoa; lo reportan grave

La mañana del jueves, un hombre de avanzada edad fue atropellado por un vehículo, en las inmediaciones del fraccionamiento Villa Dorada.

El incidente sucedió en el bulevar Rafael J. Almada, a la altura de una gasolinera, cuando Guadalupe “N” de aproximadamente 75 años pretendía cruzar la calle.

Fue en ese momento, cuando una pick up Dodge Dakota de color blanco lo embistió, luego de que el conductor no se percatara de su presencia.

A causa del impacto, el adulto mayor cayó al pavimento, resultando con lesiones graves en el cráneo y otras partes del cuerpo, por lo que fue auxiliado por elementos del Departamento de Bomberos, quienes lo trasladaron a un hospital.

Por su parte, elementos de la Policía Municipal tomaron nota de lo ocurrido, para los fines legales pertinentes.