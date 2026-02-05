  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 5 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

Bomberos sofocan incendio en camioneta al sur de Ciudad Obregón

El siniestro ocurrió en la calle Jalisco, frente al Cobach 1

Feb. 05, 2026
Bomberos sofocan incendio en camioneta al sur de Ciudad Obregón

Derivado de un corto circuito, una camioneta fue arrasada por un voraz incendio, lo que movilizó a policías y elementos del Departamento de Bomberos.

El siniestro ocurrió la tarde del miércoles en la calle Jalisco y Alberto Gutiérrez, enfrente del Cobach 1, en la colonia Municipio Libre, al sur de Ciudad Obregón.

La unidad afectada es una Ford Explorer de color blanco y modelo atrasado, misma que se desplazaba hacia el sur, cuando comenzó a salir humo del compartimiento del motor.

Al percatarse de la situación, el conductor detuvo la marcha y llamó a la línea de emergencias, alertando a los bomberos, quienes sofocaron las llamas en cuestión de minutos; sin embargo, la unidad motriz resultó seriamente dañada en la parte frontal.

Agentes de la Policía Municipal también estuvieron presentes en el lugar, brindando resguardo a los "apagafuegos".

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Arrollan a adulto mayor en Navojoa; lo reportan grave
Policiaca

Arrollan a adulto mayor en Navojoa; lo reportan grave

Febrero 05, 2026

El hombre de aproximadamente 75 años fue internado en un hospital, debido a que presentó lesiones en la cabeza

Detienen a madre e hijo durante cateo en Ciudad Obregón
Policiaca

Detienen a madre e hijo durante cateo en Ciudad Obregón

Febrero 05, 2026

En el lugar se aseguró a otra persona, además de varias porciones de drogas, una báscula, dinero y cartuchos útiles

Capturan en Hermosillo a sujeto buscado por feminicidio en Jalisco
Policiaca

Capturan en Hermosillo a sujeto buscado por feminicidio en Jalisco

Febrero 04, 2026

Agentes ministeriales capturaron al sujeto en la Comisaría Miguel Alemán