Capturan en Hermosillo a sujeto buscado por feminicidio en Jalisco

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ejecutó una orden de aprehensión en contra de un sujeto requerido por autoridades del estado de Jalisco, por su probable responsabilidad en los delitos de feminicidio y homicidio en grado de tentativa.

La diligencia judicial fue cumplimentada por elementos ministeriales en la comisaría Miguel Alemán, en Hermosillo, donde fue detenido Luis Alberto "N", de 45 años de edad, de ocupación jornalero, quien contaba con una orden de aprehensión vigente.

Los hechos que se le atribuyen están relacionados a un feminicidio y un homicidio en grado de tentativa.

Derivado de lo anterior, el hoy detenido fue trasladado a la citada entidad federativa por elementos de la Policía de Investigación del Estado de Jalisco (PDI-Jalisco), con el objeto de ser puesto a disposición de la autoridad judicial requirente, conforme a los protocolos legales aplicables.