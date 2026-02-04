Hallan dos cadáveres en San José de Guaymas

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

En avanzado estado de descomposición y sepultados clandestinamente, fue como autoridades hallaron los cadáveres de dos hombres, tras atender una denuncia anónima a la línea de emergencias.

Lo anterior sucedió en una zona despoblada de San José de Guaymas, en el municipio de Guaymas.

Los restos estaban dentro de una fosa clandestina, y por el estado en el que se encontraban, no fue posible su identificación, o establecer alguna característica física.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía del estado se hizo cargo del procesamiento de evidencias en la zona, así como de la exhumación y el traslado de los cuerpos al área de Medicina Legal, donde se realizarían pruebas de ADN, con el objetivo de identificarlos.