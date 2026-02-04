  • 24° C
Policiaca

Hallan dos cadáveres en San José de Guaymas

Los cuerpos estaban dentro de una fosa clandestina, en un terreno despoblado

Feb. 04, 2026
En avanzado estado de descomposición y sepultados clandestinamente, fue como autoridades hallaron los cadáveres de dos hombres, tras atender una denuncia anónima a la línea de emergencias.

Lo anterior sucedió en una zona despoblada de San José de Guaymas, en el municipio de Guaymas.

Los restos estaban dentro de una fosa clandestina, y por el estado en el que se encontraban, no fue posible su identificación, o establecer alguna característica física.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía del estado se hizo cargo del procesamiento de evidencias en la zona, así como de la exhumación y el traslado de los cuerpos al área de Medicina Legal, donde se realizarían pruebas de ADN, con el objetivo de identificarlos.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

