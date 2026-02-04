  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 4 De Febrero Del 2026
Policiaca

Controlan incendio en yunque de la colonia Luis Echeverría en Ciudad Obregón

Tres automóviles que se encontraban en el lugar fueron arrasados por el fuego; no se reportaron víctimas

Feb. 04, 2026
Durante las primeras horas de este miércoles, elementos del Departamento de Bomberos atendieron un llamado de emergencia en la colonia Luis Echeverría, al sur de Ciudad Obregón.

Los hechos ocurrieron poco después de las 02:00 horas, en un negocio de autopartes o yunque, ubicado en el cruce de las calles Puerto de la Paz y Plan de Ayala.

En el lugar, tres automóviles que se encontraban parcialmente desarmados fueron arrasados por el fuego, mismo que fue controlado en cuestión de minutos por los bomberos, apoyados por una máquina extintora y una pipa. De este modo, se evitó que el siniestro se propagara a viviendas aledañas.

A pesar de que los daños fueron considerables, no se reportaron personas lesionadas.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

