Policiaca

Fiscalía confirma que ataque en Centro de Gobierno de Hermosillo fue directo hacia la víctima

La afectada es una empleada federal, cuya identidad no fue revelada; autoridades recabaron las primeras entrevistas y analizarán cámaras de vigilancia

Feb. 04, 2026
De acuerdo a los primeros datos de la investigación en torno a la agresión armada registrada esta mañana en el sótano del edificio del Centro de Gobierno de Hermosillo, la Fiscalía del Estado dio a conocer que se trató de un ataque directo a una empleada federal por parte de un sujeto que iba con el rostro parcialmente cubierto, mismo que actuó en solitario.

De la misma investigación se desprende que no se trató de un intento de robo, ni a ella, ni a los vehículos del lugar. El responsable estuvo acechando a la víctima y le disparó por la espalda, posteriormente huyó del lugar.

Las autoridades ya cuentan con las primeras entrevistas a testigos y se analizan las grabaciones en video de la zona para obtener mayor información del responsable y se investiga el entorno personal de la víctima para establecer el posible móvil de la agresión sufrida.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

