Detienen a 10 durante operativo de la Policía Estatal en Hermosillo

Agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) capturaron a diez personas en flagrancia delictiva, además aseguraron 648 envoltorios con narcótico y tres armas de fuego, durante un operativo desplegado en la ciudad de Hermosillo.

En la colonia Adolfo de la Huerta, fueron detenidos tres hombres en posesión de tres armas cortas, cargadores y cartuchos, a quienes además se les aseguró un vehículo Kia, línea Optima, de color blanco.

Por otra parte, en las colonias Isabeles, Haciendas del Sur, Gómez Morín, Villa de Cedros, Tierra Nueva, Choyal, Virreyes y Olivares, siete personas más fueron detenidas por posesión de narcóticos.

Entre los detenidos en la capital sonorense, arrestaron a Damián "N", de 38 años de edad, al asegurarle 41 envoltorios con sustancia prohibida, mientras que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), localizaron en Villa de Cedros 252 envoltorios de narcótico y otros 35 al patrullar por el sector de la Gómez Morín.