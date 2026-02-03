Vuelca camioneta con remolque cargado de maíz en Magdalena

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Volcada sobre el costado izquierdo, al igual que el remolque al que estaba acoplada, fue como terminó una pick up, luego de que su conductor perdiera el control del volante al circular por la carretera Magdalena – Ímuris.

El percance sucedió la mañana del martes, a la altura del kilómetro 201 de la citada rúa, sitio al que se movilizaron elementos policiacos, así como cuerpos de emergencias.

Mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes en el área, producto de las investigaciones con relación al choque y de las maniobras para retirar el vehículo, fue necesario que se cerrara la circulación vehicular, lo que ocasionó caos vial por espacio de aproximadamente 2 horas.

La unidad siniestrada y el remolque que transportaba maíz resultaron severamente afectados; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas.