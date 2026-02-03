  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 3 De Febrero Del 2026
Policiaca

Vuelca camioneta con remolque cargado de maíz en Magdalena

El tramo de la carretera donde ocurrieron los hechos fue cerrado por autoridades mientras se realizaban las diligencias pertinentes

Feb. 03, 2026
Volcada sobre el costado izquierdo, al igual que el remolque al que estaba acoplada, fue como terminó una pick up, luego de que su conductor perdiera el control del volante al circular por la carretera Magdalena – Ímuris.

El percance sucedió la mañana del martes, a la altura del kilómetro 201 de la citada rúa, sitio al que se movilizaron elementos policiacos, así como cuerpos de emergencias.

Mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes en el área, producto de las investigaciones con relación al choque y de las maniobras para retirar el vehículo, fue necesario que se cerrara la circulación vehicular, lo que ocasionó caos vial por espacio de aproximadamente 2 horas.

La unidad siniestrada y el remolque que transportaba maíz resultaron severamente afectados; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

