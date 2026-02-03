Capturan a dos por delito contra la salud en Ciudad Obregón

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

En un operativo coordinado con personal de la Secretaría de Marina, agentes de la Policía Municipal detuvieron a dos hombres en hechos distintos, por la probable comisión de delito contra la salud.

La primera captura ocurrió durante recorridos de vigilancia en la Central de Abastos, en donde un individuo fue observado portando varios envoltorios transparentes, mismos que intentó ocultar en la bolsa delantera derecha de su pantalón al notar la presencia de las patrullas, intentando posteriormente darse a la fuga.

Tras realizar una inspección, se localizaron 37 envoltorios de plástico transparente que contenían en su interior una hierba verde y seca, con características similares a la mariguana.

Por lo anterior, Elian Iván "N", de 40 años de edad, fue detenido por la probable comisión del delito contra la salud.

En un segundo hecho, en la colonia Valle Dorado, elementos policiacos observaron a un sujeto haciendo sus necesidades fisiológicas en la vía pública, quien al notar la presencia policial intentó huir a bordo de una bicicleta color negro con azul.

Al darle alcance y realizar una inspección, se localizó en un bolso tipo lonchera color negro 103 envoltorios de plástico transparente color azul, conteniendo una sustancia blanca y granulada, con características similares al crystal, por lo que se detuvo a Óscar Martín "N", de 34 años de edad, por la probable comisión del delito contra la salud.

Ambas personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.