Localizan cadáver al interior de una vivienda

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Un macabro hallazgo fue reportado la tarde de este lunes al sur de Ciudad Obregón, luego de que vecinos de la calle José María Lafragua, en la colonia Cortinas reportaran a través de la línea de emergencia 911, olores fétidos al interior de un domicilio.

Alrededor de las 15:30 horas, los agentes policiacos arribaron al sitio, donde una vez que ingresaron a la vivienda corroboraron que se encontraba el cuerpo sin vida de una persona, quien presuntamente se habría privado de la vida, por lo cual se solicitó la presencia del personal del Servicio Médico Forense (Semefo).

Sobre la víctima, vecinos de la zona señalaron que se trata de una persona del sexo masculino, de nombre Omar, de aproximadamente 35 años de edad, vecino de la zona.

Al lugar acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno para resguardar la zona, así como para facilitar que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran recolectar las evidencias para anexarlas a la carpeta de investigación correspondiente.