  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 2 De Febrero Del 2026
Policiaca

Localizan cadáver al interior de una vivienda

El hallazgo se reportó en la colonia Cortinas al sur de Ciudad Obregón

Feb. 02, 2026
Un macabro hallazgo fue reportado la tarde de este lunes al sur de Ciudad Obregón, luego de que vecinos de la calle José María Lafragua, en la colonia Cortinas reportaran a través de la línea de emergencia 911, olores fétidos al interior de un domicilio.

Alrededor de las 15:30 horas, los agentes policiacos arribaron al sitio, donde una vez que ingresaron a la vivienda corroboraron que se encontraba el cuerpo sin vida de una persona, quien presuntamente se habría privado de la vida, por lo cual se solicitó la presencia del personal del Servicio Médico Forense (Semefo).

imagen-cuerpo

Sobre la víctima, vecinos de la zona señalaron que se trata de una persona del sexo masculino, de nombre Omar, de aproximadamente 35 años de edad, vecino de la zona.

Al lugar acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno para resguardar la zona, así como para facilitar que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran recolectar las evidencias para anexarlas a la carpeta de investigación correspondiente.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

