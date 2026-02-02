Capturan a "El Peye", señalado como jefe de célula delictiva en Sonora

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio a conocer que, como resultado de labores de investigación, inteligencia y seguimiento delictivo, fue detenido César Daniel "N", alias "El Peye", considerado objetivo prioritario, quien cuenta con 10 órdenes de aprehensión vigentes por delitos de alto impacto.

Su captura ocurrió el pasado sábado, en un operativo desplegado por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), en un punto de afluencia pública en Ciudad Obregón, sin que se registraran incidentes, ni se pusiera en riesgo a la ciudadanía.

Entre las órdenes judiciales que motivaron su detención, destaca una relacionada con hechos ocurridos en la ciudad de Hermosillo, en los que un policía municipal perdió la vida.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el detenido es señalado como presunto integrante con funciones de liderazgo dentro de una célula delictiva generadora de violencia, relacionada con diversos hechos registrados en distintos municipios de la entidad. Tras su aseguramiento, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.