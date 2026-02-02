  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 2 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

Lesionan a menor de edad durante ataque armado al sur de Ciudad Obregón

La víctima; de 13 años de edad, presentó heridas en un brazo y una pierna

Feb. 02, 2026
Lesionan a menor de edad durante ataque armado al sur de Ciudad Obregón

Bajo observación médica y custodia policiaca, se encuentra un joven de 13 años de edad, quien fue atacado a balazos por desconocidos en la colonia Nueva Palmira.

Los hechos sucedieron durante la noche del domingo, en calle Coahuila y andador del Silencio, al sur de Ciudad Obregón.

Sobre el afectado, se informó que responde al nombre de Bruno, quien fue auxiliado en el sitio del ataque por personal de Cruz Roja, y posteriormente lo trasladaron a un hospital, donde lo diagnosticaron con heridas producidas por proyectiles de arma de fuego en uno de sus brazos y una pierna, por lo que su estado de salud se reporta grave.

Mientras policías y militares custodiaban el lugar, personal de la Fiscalía se hizo cargo de la búsqueda de indicios y otras indagatorias.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Detienen a presunto feminicida en Pueblo Yaqui
Policiaca

Detienen a presunto feminicida en Pueblo Yaqui

Febrero 02, 2026

Sergio habría asesinado a golpes a su pareja; identificada como Margarita, tras sostener una discusión en su vivienda en la colonia Campestre

Se registra la primera mujer asesinada de febrero
Policiaca

Se registra la primera mujer asesinada de febrero

Febrero 01, 2026

El hecho violento fue cometido en la colonia Matías Méndez al norte de Ciudad Obregón

Se registra fuerte accidente vehicular en la Carretera Internacional 15
Policiaca

Se registra fuerte accidente vehicular en la Carretera Internacional 15

Febrero 01, 2026

El incidente se presentó en el tramo Vícam- Guaymas