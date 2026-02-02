Lesionan a menor de edad durante ataque armado al sur de Ciudad Obregón

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Bajo observación médica y custodia policiaca, se encuentra un joven de 13 años de edad, quien fue atacado a balazos por desconocidos en la colonia Nueva Palmira.

Los hechos sucedieron durante la noche del domingo, en calle Coahuila y andador del Silencio, al sur de Ciudad Obregón.

Sobre el afectado, se informó que responde al nombre de Bruno, quien fue auxiliado en el sitio del ataque por personal de Cruz Roja, y posteriormente lo trasladaron a un hospital, donde lo diagnosticaron con heridas producidas por proyectiles de arma de fuego en uno de sus brazos y una pierna, por lo que su estado de salud se reporta grave.

Mientras policías y militares custodiaban el lugar, personal de la Fiscalía se hizo cargo de la búsqueda de indicios y otras indagatorias.