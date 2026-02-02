  • 24° C
Policiaca

"Cae" en Chihuahua sujeto buscado por tentativa de homicidio en Hermosillo

En mayo de 2025, Jesús Abraham habría disparado contra un menor de edad en la colonia Los Ángeles

Feb. 02, 2026
Como resultado de labores de investigación y coordinación interinstitucional, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGEC), ejecutó una orden de aprehensión en contra de un objetivo prioritario, identificado como integrante de una célula delictiva generadora de violencia en Hermosillo.

La acción se llevó a cabo en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, donde se mantenía oculto y fue capturado Jesús Abraham "N", señalado como responsable del delito de tentativa de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, cometido en perjuicio de un masculino de 16 años.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido es señalado como responsable de la agresión armada registrada el 27 de mayo de 2025 en la colonia Los Ángeles, en perjuicio del menor de edad.

El imputado cuenta con antecedentes penales, entre ellos abuso de confianza en 2024 y homicidio con premeditación, alevosía y traición en 2025, los cuales forman parte del análisis integral de su situación jurídica.

Como parte de las acciones complementarias, el detenido fue trasladado de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, a Hermosillo, Sonora, donde quedó internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) 1, a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

